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ALTIN FİYATLARI 27 EYLÜL... Altın fiyatları 27 Eylül Çarşamba yani bugüne yükselişle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 670 lira, çeyrek altın ise 2 bin 720 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 27 Eylül alış satış tablosu...