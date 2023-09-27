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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CANLI ALTIN FİYATLARI| Altın güne yükselişle başladı! Son dakik 27 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları canlı fiyat tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın güne yükselişle başladı! 27 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları canlı fiyat tablosu

        Altın fiyatları 27 Eylül Çarşamba günü çeyrek ve gram altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın fiyatları bin 660 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 720 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 08:14 Güncelleme: 27.09.2023 - 08:14
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        1

        ALTIN FİYATLARI 27 EYLÜL... Altın fiyatları 27 Eylül Çarşamba yani bugüne yükselişle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 670 lira, çeyrek altın ise 2 bin 720 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 27 Eylül alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.663,54

        1.663,79

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.900,59

        1.900,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.661,66

        2.720,30

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.646,62

        10.847,90

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.306,68

        5.440,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.646,62

        10.847,90

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.292,74

        11.574,45

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        940,92

        1.123,38

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.543,24

        1.639,32

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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