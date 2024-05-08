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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 8 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte 8 Mayıs canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları güne yükselişle başladı. 8 Mayıs Çarşamba günü saat 7:40 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 315 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 406 TL'den alıcı buluyor. İşte, 8 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 07:43 Güncelleme: 08.05.2024 - 07:43
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın son zamanlarda dalgalı bir seyir izliyor. Dün gün içinde düşüşe geçen altın fiyatları günü yükselişle tamamlanmasının ardından yeni güne de değer kazanarak başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları... İşte, 8 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 400 liradan yaparken; 8 Mayıs Çarşamba günü 2 bin 405 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 924 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 932 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.404,98

        Satış: 2.405,31

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.313,75

        Satış: 2.314,45

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.847,96

        Satış: 3.932,68

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.391,85

        Satış: 15.682,61

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.671,87

        Satış: 7.865,36

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.391,85

        Satış: 15.682,61

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.100,20

        Satış: 16.511,69

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.302,45

        Satış: 1.725,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.211,98

        Satış: 2.347,26

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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