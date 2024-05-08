Altın alacaklar dikkat! İşte 8 Mayıs canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları güne yükselişle başladı. 8 Mayıs Çarşamba günü saat 7:40 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 315 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 406 TL'den alıcı buluyor. İşte, 8 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın son zamanlarda dalgalı bir seyir izliyor. Dün gün içinde düşüşe geçen altın fiyatları günü yükselişle tamamlanmasının ardından yeni güne de değer kazanarak başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları... İşte, 8 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 400 liradan yaparken; 8 Mayıs Çarşamba günü 2 bin 405 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 924 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 932 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.404,98
Satış: 2.405,31
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.313,75
Satış: 2.314,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.847,96
Satış: 3.932,68
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.391,85
Satış: 15.682,61
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.671,87
Satış: 7.865,36
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.391,85
Satış: 15.682,61
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.100,20
Satış: 16.511,69
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.302,45
Satış: 1.725,76
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.211,98
Satış: 2.347,26