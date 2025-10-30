Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 30 EKİM 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç lira?

        Altın fiyatları toparlanıyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları nedeniyle altında sert düşüş yaşandı. Değerli metal, yaşanan kayıpların ardından kısmen toparlandı. Saat 09.45 itibarıyla ons altın 3.966 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 30 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:53
        1

        Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Küresel piyasalarda uzun süredir beklenen bu karar, altın fiyatlarında anlık sert dalgalanmalara neden oldu. Değerli metal, Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları sonrası sert düşüş yaşasa da 30 Ekim sabahı bir miktar toparlanma gösterdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç TL? İşte, 30 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.349,0310

        Satış: 5.349,7730

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.964,91

        Satış: 3.966,21

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.558,4500

        Satış: 8.746,8800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.233,8000

        Satış: 34.880,5200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.443,00

        Satış: 37.023,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.055,77

        Satış: 17.486,02

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.218,48

        Satış: 34.865,09

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 36.897,45

        Satış: 37.838,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.079,74

        Satış: 4.194,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.100,08

        Satış: 5.379,87

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 90.772,00

        Satış: 92.416,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
