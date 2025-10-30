Altın fiyatları toparlanıyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları nedeniyle altında sert düşüş yaşandı. Değerli metal, yaşanan kayıpların ardından kısmen toparlandı. Saat 09.45 itibarıyla ons altın 3.966 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 30 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.349,0310
Satış: 5.349,7730
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.964,91
Satış: 3.966,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.558,4500
Satış: 8.746,8800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.233,8000
Satış: 34.880,5200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.443,00
Satış: 37.023,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.055,77
Satış: 17.486,02
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.218,48
Satış: 34.865,09
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 36.897,45
Satış: 37.838,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.079,74
Satış: 4.194,65
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.100,08
Satış: 5.379,87
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 90.772,00
Satış: 92.416,00