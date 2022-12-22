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Asgari ücret zammı açıklanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

Asgari ücret zammı canlı yayında açıklanıyor! Asgari ücret zammı tespit çalışmalarında sona gelindi. Türk-İş 9 bin lira teklifiyle masadan kalkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var" açıklaması geldi. Dün akşam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin arasında Beştepe'de asgari ücret zammı için son görüşme yapıldı. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2023 asgari ücret zammı açıklanacak. Açıklama Habertürk TV'den de canlı olarak takip edilebilecek. İşte asgari ücret zammı açıklama saati...

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  • CANLI | Asgari ücret zammı canlı yayın açıklaması! 2023 asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Habertürk TV CANLI izle

    Asgari ücret zammı açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün yapılacak. Açıklama öncesi işçi ve işverenler nefelserini tutmuş 2023 asgari ücre zammı açıklamasının yapılacağı saati bekliyor. Tüm türkiyenin ekranlara kilitleneceği açıklam canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Habertürk TV internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden asgari ücret açıklaması canlı yayını naklen takip edilebilecek. Peki, asgari ücret açıklması canlı yayın saati kaç? 2023 asgari ücret zammı saat kçata çaıklnacak? İşte tüm merak edilen detaylar...
  • CANLI | Asgari ücret zammı canlı yayın açıklaması! 2023 asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Habertürk TV CANLI izle

    ASGARİ ÜCRET TESPİT 4. KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı 20 Aralık Salı günü yapıldı. Topğlantıdan karar alınmadan kalkılırken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısına çevrildi. cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücret zammının bugün açıklnacağını duyurduç Asgari ücret zam kararı tespit komisyonunu üyelerinin oy birliği veya oy çokluğuyla alınacağı için dördüncü toplantının yani karar toplantısının bugün Betepe'de yapılacak açıklama öncesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 
  • CANLI | Asgari ücret zammı canlı yayın açıklaması! 2023 asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Habertürk TV CANLI izle

    TÜRK - İŞ 9 BİN LİRA TEKLİFİYLE MASADAN KALKTI!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısında Türk-İş masaya 9 bin lira teklifiyle oturdu. İşveren ve Hükümet Kanadı'ndan Türk-İş'in teklfine yanıt gelmeyince Türk-İş temsilcileri görüşme masasından yarıldı. 
  • CANLI | Asgari ücret zammı canlı yayın açıklaması! 2023 asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Habertürk TV CANLI izle

    BEŞTEPE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ ve TİSK'in üzerinde görüşmeler yaptığı asgari ücretle ilgili görüşmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a etraflı bir sunum yaptı.
  • CANLI | Asgari ücret zammı canlı yayın açıklaması! 2023 asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? Habertürk TV CANLI izle

    ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'in 9 bin lira teklifi üzerine "Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Büyük ihtimalle yarın (22 Aralık Perşembe Bugün) asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.." diyerek asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurdu. Asgari ücret bugün saat 12.00'de Beştepe'de canlı olarak yapılacak basın toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

     

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