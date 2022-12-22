ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'in 9 bin lira teklifi üzerine "Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Büyük ihtimalle yarın (22 Aralık Perşembe Bugün) asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.." diyerek asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurdu. Asgari ücret bugün saat 12.00'de Beştepe'de canlı olarak yapılacak basın toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.