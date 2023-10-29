Cumhuriyet’in 100. yılına özel 29 Ekim Milli Piyango çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango 29 Ekim Milli Piyango çekilişi resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı. Peki, 29 Ekim 2023 Milli Piyango çekilişi ne zaman ve saat kaçta? İşte, çekilişe ilişkin bilgiler...

Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Her çekilişte olduğu gibi sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilecek.

3 Şurada Paylaş!









BİLET FİYATLARI NE KADAR?

"Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 7 milyon 500 bin TL olacak. Oyunseverler, 29 Ekim biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek."