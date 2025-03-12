CANLI | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor'da!

Türk futbolundaki hakem tartışmaları her geçen gün büyürken son dönemin en çok konuşulan isimlerden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gündemdeki konulara HT Spor'da açıklık getiriyor.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk soruyor, MHK Başkan'ı Ferhat Gündoğdu yanıtlıyor.

İşte Gündoğdu'nun sözleri:

8 MART OLAYININ PERDE ARKASI

"O zaman için organizasyonel bir karardı bu. Göreve geldiğim dönemde TFF'de bazı kararlar verilmiş, talimat değişiklikleri yapılmıştı. O dönemde Kulüpler Birliği ile de çalışmalar yapılmıştı. Yine önemli bir olay 4 tane VAR hakemine görev verilmemesiydi. Ben bu şartlarda göreve geldim. Yapı olarak idealist bir insanım. O dönemin ihtiyaçları mevcut durumu ve benim tespitlerimde bir değişikliğe gidilmesi gerekiyordu çünkü Türk futbol hakemliği bir tıkanmışlığın içine girmişti. Bunlara baktığımız zaman yenilerin gelmesiyle ilgili bir tıkanmışlık vardı. Bizim de yönetim kuruluna önerimiz böyle bir kararın alınmasıydı. Sayın Nihat Özdemir istifa etti o dönemde arkasından başka yöneticiler de istifa edince benim de artık 17 Nisan'da görevimden ayrılarak istifa etmemle sonuçlandı. 1 gün bekleyemeyiz lafımı şu an anlıyoruz. Ciddi bir süre kaybedildi. O zamanki değişimi, dönüşümü yol almış olsaydık bugün başka konularla uğraşacaktık. Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı yok. Devamlı irtifa kaybediyorsunuz. Görüyorsunuz düştüğünü. Ya paraşüt açacaksınız ya başka yöntem bulacaksınız."

💥 "Organizasyonel bir karardı!"



🎙️ Ferhat Gündoğdu, '8 Mart' olayının perde arkasını açıkladı. pic.twitter.com/ZeZzh2GHbn — HT Spor (@HTSpor) March 12, 2025

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🎙️ Ferhat Gündoğdu: TFF kurumunun önüne geçen davranışları olanlar vardı. pic.twitter.com/rUOSylAqdM — HT Spor (@HTSpor) March 12, 2025

8 MART 2022'DE NE OLMUŞTU?

8 Mart 2022 günü Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya'nın sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.

Operasyonun sezon bitmeden yapılması çoğunluğun tepkisini çekti. Bazı kulüpler, lige şaibe getirildiğini ve tescil edilmeme durumunun tartışılması gerektiğini savundu. Görevden alınan hakem ve gözlemciler, konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da katıldığı davada; Tahkim Kurulu, kararın kaldırılmasını oy çokluğu ile kabul etmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından dönemin TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK Yönetim Kurulu da istifa etti. Hakemler ve gözlemciler daha sonra görevlerine iade edilseler de herhangi bir maçta görevlendirilmediler. Ferhat Gündoğdu hakemler için, "Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp... Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum" açıklamasında bulunmuştu. "KENDİNİ TFF'NİN ÖNÜNDE GÖREN ARKADAŞLARIMIZ..." "Yayıncı kuruluşta 10 Mart'tı sanırım, bir röportajım olmuştu. Orada açıklığa kavuşturmuştum. Hakemliği bitirme değil klasman yapmaydı. Ciddi anlamda yıpranmış, bilerek veya bilmeyerek kurumun önüne geçen davranışlar içinde olan arkadaşlar vardı. Sayı olarak 3 ila 4 kişiydi. Bu arkadaşlarımıza çalışmayacağımızı beyan etmiştim. Süper Lig kadrosunda olup Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerimiz için alt ligde hakemlik veya gözlemcilik gibi... Hiç Süper Lig hakemi olamayacak hakem arkadaşlara, VAR kadrosu oluşturuluyordu, onlara da bunu teklif ettik. Hakem İşleri Müdürümüz, birinci gruptaki arkadaşlar dışındaki arkadaşları davet etti. Sadece iki kişi icabet etti, hala kadrodalar. O arkadaşları uyarmamıza rağmen, birinci kategorideki arkadaşlar, toplu hareket etmeyi tercih ettiler. Böyle bir sonuç oldu. Kendini TFF önünde gören hakem arkadaşlarımız, uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmedi. Şu an dahil..." "BU KARARLILIĞI SİMGELİYOR" 17 Nisan 2021'de görevi bırakması ile ilgili konuşan Gündoğdu, "Bahsettiğim olaylar hakemlik için steril ve stabil ortamın olmadığı görünüyor. Tedbir alınıyor ama gerçekleşmiyor. Tedbirin devamı veya kararlılık devam etmeyince görevde devam etmemin anlamı yoktu. 17 Nisan'da görevden ayrıldım. O dönemde 17 Nisan 2021'de ayrıldıktan sonra defteri kapattım. Ancak, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu seçildikten sonra hakemlik sistemi hakkında kararlılığı, kendisi ve yönetiminin, o zamanki tedbirlerle ilgili paralel düşüncelerde olması ve teklif getirmesini kabul ettim. 3 yıllık sözleşme yaptı yönetim. Bu kararlılığı simgeliyor. 3 yıllık imza bir mesaj. Bir ücret karşılığında ama futboldaki gibi değil, hakemlik normları içerisinde makul bir ücret. Bir niyet göstergesi daha çok. Bu kamuoyuna bir mesaj, hakemlik sistemine kararlılığı gösteriyor."

TFFHGD HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? "Aslında derneğin kendi vizyonu ve misyonu çok değerli şu anki hakemlerimiz için... Ancak zaman içerisinde bugünkü şu anki derneğin yöneticilerin ve üyelerini sorunu değil çok geçmişten beri 20-30 yıldır orada aynı hakemlik sistemi gibi alışılmış bazı konulardan dolayı bu dedikoduların üretilmesini çok normal görüyorum ben. Başkanımız ne yaptı? Herkes kendi görevinde olsun dedi. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'ysam hakemlerimizin her türlü hak ve sorumlulukları benden sorulur dedi. Benim adıma da Merkez Hakem Kurulu yetkilidir bütün hak ve sorumluluklarını takip eder dedi. Derneğimiz de hakemlerimize hizmet ediyor biz de Merkez Hakem Kurulu olarak hakemlerimizin gelişiminden sorumluyuz. Herkes görev yetkisinde kaldığı sürece hiçbir sorun çıkmayacaktır." 🎙️ Ferhat Gündoğdu: "TFFHGD'nin hakemlerimiz için misyonu ve vizyonu çok önemli, herkes görev yetkisinde kaldığı sürece sorun çıkmaz." pic.twitter.com/KpB43uHLmy — HT Spor (@HTSpor) March 12, 2025 "HAKEMLERİN AİDİYETLERİ KURUMA OLUR" "Yine hakem arkadaşlarımdan kaynaklanmayan ancak yılların getirdiği alışkanlıklar, arkadaşımızın zaman içerisinde beraber çalıştığı kişiler içerisinde yakınlık, aidiyet duyma hissi olabilir. Bunun derecesi ve eylemleri. Bunun derecesini tespit etmek. Aidiyetler TFF'ye olursa şahıslar ortadan, devreden çıkar. Onlar idari yöneticilerdir. Hakemlerin aidiyeti kuruma olur. Bizim yapmak istediğimiz bu. Yanlışlık burada. Arkadaşlar öyle de alıştırılmış olabilir. Zaman zaman bunu ben de hissediyorum ve sistem üzerinden çözmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlarımızı tam bir profesyonel gibi, mesleki kurallara bağlı, kuruma aidiyete bağlı profesyonel hakem kalıbına soktuğumuzda, o zaman bunlar çözülecek." dedi. "BİZ UNVANLARIN GEREĞİNİ YAPARIZ" "Bir hakem, neden bir TFF başkanının ne zaman gideceğiyle ilgili yorum yapar?" "Bunlar yaşandı. Olmadı değil. Hiçbirinde hakem arkadaşları suçlayamıyorum. Bir hakem arkadaşımı, çok iyi hakem, çektim sordum. 'Söyledim hocam' dedim. 'Niye söyledin demiyorum, bu davranışların kariyerine zarar verecek. Bu söylemlerin içine girince profesyonellikten uzaklaşacaksın, hakemliğin geriye gideceksin' dedim. 'Bir daha söylemeyeceğim' dedi. Bir daha da söylemedi. Buna ihtiyaçları var. Bizim için esas olan kurumdur, yöneticiler geçicidir. Biz unvanların gereğini yaparız, arkadaşlarımız ve Türk hakemliği için bunu sağlamak zorundayız. Niye yapar sorusuna cevabım yok. Yapanlara sormak lazım." ifadelerini kullandı. "İTİBARIMIZ, ONURUMUZ VAR" "Ben idealist insanım. İdealler, mevcut iyinin baş düşmanıdır. İdeallerle yaşamak güzel bir şey. En iyi olduğunu düşünenler, sizi baş düşman görür. Benim kimseyle kişisel bir sorunum yok. Kişilerle, yaptıklarıyla zaman kaybedeceksem projeleri gerçekleştirmeye enerji bulamam. Benle sorunu olan mutlaka var. Bunu da normal görüyorum. Bu kadar radikal içinde olacaksınız, görevde olacaksınız, bugünkü durumumuza neden olan kişiler de değişik yorumcu, gazeteci vs. konumlarda olacaklar. Çok normal. Bu boyutunu hiç önemsemiyorum. Herkes rolünü yapıyor. Bizim bir hedefimiz var. Her birine cevap verecek olsam, doğruyu anlatmaya zamanımız kalmaz. Hiç kimseyle dostluğunuzu koparmanızı söylemem, asla böyle bir şey içinde olmam. En yakınız bile olsa hakemliğinizle ilgili konuda dahil oluyorsa orada set çekin. Benim profesyonel alanıma giriyorsun, dostumsan vazgeç diyemiyorsanız hakem olamazsınız. Sahada objektif kalamazsınız. Bunu yapamıyorsa o arkadaşın kadroyu meşgul etmenize gerek yok. Bu bir meslek, itibarımız, onurumuz var. Bunu onlara bırakıyorum. Bu çok az sayıda arkadaşım. Bunları anlatarak, ikna ederek, gerçekleri göstererek... Bu nesil, benim neslim gibi değil. İkna etmezseniz başarılı olamazsınız. İkna etmeniz lazım. Çok iyi yoldalar. Bunu ayırt edebilen arkadaşlarım büyük çoğunlukta. Minimal ve çok önemli görmüyorum bunu."

🎙️ Ferhat Gündoğdu: "Benim kimseyle bir sorunum yok. Çünkü kişilerle zaman kaybedersem iyi şeyleri yapmaya enerji bulamam." pic.twitter.com/rSxvJXetXm — HT Spor (@HTSpor) March 12, 2025 'YAPI' SORUSUNA YANIT "Ben hep kurumdan, kurumsallıktan bahsettim. Kurumsallığı yakalayabilirsek kişileri konuşmayacağız. Kişiler görevlerini yaparlar ve giderler. Kişilerin, kurumun üstüne çıkardığımız zaman bir devamlılık olmaz. Kurumun itibarını da zedelersiniz. Tam da yapmaya çalıştığımız bu. Bu şirketleşme süreci, tam da bunu öngörüyor. X bir firmada siz, o firmanın çalışanlarını ayrıntılı bilir misiniz? İmkanı yok. Çok büyük bir firmadaki orta seviye yöneticilerin görevleri değişti, o hafta ön planda niye görev verilmediğiyle ilgilenmezsiniz. Kurumun geçmişten gelen alışkanlıklarıyla kalması, kişilerin ön planda olmasıyla isimler ön plana çıktı. Bu kişileri, bu kurum çıkardı. TFF'nin bizlere verdiği imkanlarla hakem oluyoruz. Bizi onaylamazsa hakemlik dahi yapamıyorsunuz. O yüzden burada, geçiş aşamasında, şeffaf bir şekilde başardığımız zaman çok iyi hakemler çıkacak. Çok iyi gençler geliyor, göz dolduruyorlar. Kendisinin isminden çok başarılı bir Türk genci, arkasında da şu kadar kişi geliyor deriz. Alışkanlıklar var, üretilen konuşmalar... Kurumsal örgüyü sağlayamazsınız, onu başka isimle anarsınız. Kurumu kuvvetli kılacaksınız." 💥 Türk hakemliğinde 'yapı' var mı?



🎙️ Ferhat Gündoğdu: Bugüne kadar gelmiş alışkanlıklar var. pic.twitter.com/i2JXwPNFUZ — HT Spor (@HTSpor) March 12, 2025 "FEDAKARLIK VE OLGUNLUK GÖSTERDİLER" "MHK yönetiminden Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım ayrıldı. Neler yaşandı?" "Pek çok şey çarpıtılıyor. Yalan, yanlı bir haber yayılabiliyor. Söyledikleriniz değiştirilebiliyoruz. Şahıs, kişi olarak konuşmaktan korkmadım. Bunu evirip bana silah olarak kullanırlar mı... Böyle bir korkum yok. Bir mentör, eğitimci, ağabey mantığıyla hakemlere yön göstermeye çalışıyorum. Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım... 20. hafta gibi danışma kurulunu kurmayı planladık. TFF başkanımızın danışmasıyla temmuz ayından bu yana yaptığımız çalışmanın ürünü olarak yönetime ve Kulüpler Birliği'ne sunduğumuz şirketleşmenin aşaması olarak, 20. hafta kurulunu kurarım. PMİK fonksiyonları, bir CEO dediğimiz kişiye aktarılıyor. Temmuz ayında yola çıkarken Sayın Şahin ve Sayın Yıldırım da biliyordu. Hakemlik adına bunu yapmayalım demediler. Ben PMİK'i her şeyde bilgilendiriyordum. Onlar aslında fedakarlık ve olgunluk gösterdiler. Bizim aslında PMİK ile ilgili görevimiz kalmıyor. Ben de 'beraber yola çıktık, sizi alt liglerin sorumlusu olarak atamayı isterim' dediğimde, 'Mevcut arkadaşlara ayıp olur, böyle bir ortama girmek isteyiz, affımı isteyin' dediler. Çok büyük olgunluktur. Ailecek görüştüğüm yakın arkadaşlarım. Saygıyla karşıladım. Kendilerine emekleri için teşekkür ederim." dedi.