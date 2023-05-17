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Cannes'ın açılışını Johnny Depp yaptı

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali Maiwenn Le Besco'nun yönettiği Johnny Depp'in başrolde yeraldığı 'Jeanne du Barry' filmiyle yapıldı.

Cannes'ın açılışını Johnny Depp yaptı
HABERTURK.COM

Fransanın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali, yönetmenliğini Maiwenn Le Besco'nun üstlendiği ve eski eşi Amber Heard'le olaylı 'iftira' davasının ardından Johnny Depp'in sinemaya dönüş filmi olarak değerlendirilen ‘Jeanne du Barry’ filminin gösterimiyle başladı.

Cannes Film Festivali J&uuml;risi
Cannes Film Festivali Jürisi

Filmin gösterimine festivalin jüri üyeleri ABDli aktör Paul Dano, Fransız aktör Denis Menochet, ABDli aktris Brie Larson, İsveçli film yönetmeni ve Jüri Başkanı Ruben Ostlund, Arjantinli film yönetmeni Damian Szifron, Fransız film yönetmeni Julia Ducournau, Fransız-Afgan yazar ve film yönetmeni Atiq Rahimi, Faslı film yönetmeni Maryam Touzani ve Zambiyalı film yönetmeni Rungano Nyoni de katıldı.

Depp'in, Kral 15. Louis'i canlandırdığı ve işçi sınıfından bir kadının yükselişi ve kralın sevgilisi olmasını anlatan film ilk gelen yorumlara göre seyircilerler ve eleştirmenler tarafından beğenilmedi.

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