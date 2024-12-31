Çapraz nakil 3 böbrek hastasına yeni yıl müjdesi oldu

Karaciğer tedavisi gören 37 yaşındaki Serpil Ceyhan'da, kullandığı ilaçların etkisiyle böbrek yetmezliği baş gösterdi. Annesinden böbrek nakli yapılan kadın, nakledilen organın işlevini yerine getirememesi nedeniyle 8 yıl önce yeniden diyaliz tedavisi görmeye başladı.

Tayfun Ceyhan, hayat arkadaşına böbreğini vermek istese de kan uyuşmazlığı nedeniyle bu nakil operasyonu gerçekleşemedi.

4 YILDIR DİYALİZE GİRİYORDU Doğuştan bir böbreği gelişmeyen bir çocuk annesi 45 yaşındaki Leyla Bilge'ye de kullandığı ilaçlara bağlı olarak diğer böbreğinde 10 yıl önce yetmezlik teşhisi konuldu. Uygulanan tedavilere rağmen, böbrek fonksiyonları her geçen gün zayıflayan Bilge, 4 yıl önce diyaliz tedavisi görmeye başladı. REKLAM Nakil olmak için kadavra listesine yazılan kadına kızı Adile Bilge böbreğini vermek istese de kan uyumsuzluğu engel olarak karşılarına çıktı.

GENÇ YAŞTA BÖBREK YETMEZLİĞİ BAŞ GÖSTERDİ Ramazan Kaya (28) da 1,5 yıl önce yaşadığı sağlık sorunlarının ardından böbrek yetmezliği teşhisi aldı. 8 aydır diyalize giren Kaya'ya ablası böbreğini vermek istese de o da kan uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi. Kadavradan böbrek nakli olmak için hastaneye başvuran bu 3 hastaya Prof. Dr. Erhan Tatar tarafından çapraz nakil yöntemi önerildi.

Etik kurul onayıyla gönüllü vericilerin böbreklerinin karşı ailedeki hastalara uygunluğu tetkik edildi. Böylece Ramazan Kaya'nın ablası Ezgican Özkara'nın böbreğinin Serpil Ceyhan'a, Serpil Ceyhan'ın eşi Tayfun Ceyhan'ın böbreğinin Leyla Bilge'ye uygun olduğu belirlendi. Yine Leyla Bilge'nin kızı Adile Bilge'nin böbreğinin de Ramazan Kaya'ya bağışlayabileceği kurul kararıyla tespit edildi ve üç nakil için hazırlıklara başlandı. Nakiller için 40 sağlık çalışanı, 3 ayrı ameliyathanede 12 saat boyunca mesai harcadı.

REKLAM Ezgican Özkara'nın böbreği Serpil Ceyhan'a, Tayfun Ceyhan'ın böbreği Leyla Bilge'ye ve Adile Bilge'nin böbreği de Ramazan Kaya'ya başarılı geçen ameliyatın ardından nakledildi. "BİR TANE DAHA KARDEŞİM OLDU" Serpil Ceyhan, yıllarca umutla ikinci kez böbrek nakli olacağı günü beklediğini söyledi. 5 yaşındaki kızıyla daha çok vakit geçirmek için nakil olmayı çok istediğini anlatan Ceyhan, "İnsanlar organ naklini bilmedikleri için korkuları oluyor. Bence korkulacak bir şey yok. Annemden biliyorum, tek böbreğiyle 12 yıldır yaşamaya devam ediyor. Ezgican Hanım bana böbreğini verdi. Bir tane daha kardeşim oldu. Beni umutlandırdığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tayfun Ceyhan da eşi sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti. Eşinin nakil olmasına en çok kızının sevindiğini anlatan Ceyhan, "Çapraz nakille böbreğimi Leyla Hanım'a verdim. Hepimize ikinci şans oldu. İnsanlara umut olmak için halkımızı organ nakline davet ediyorum" dedi. Ramazan Kaya ise 2 ay önce evlenen ablası Ezgican Özkara'nın kendisine böbreğini vermeyi çok istediğini ancak gerçekleşmeyince hiç düşünmeden çapraz nakille başka bir hastaya umut olduğunu dile getirdi. Ameliyatının ardından yaşamında her şeyin pozitif değiştiğini anlatan Kaya, "Bana böbreğini veren Adile Hanım'dan Allah razı olsun. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.

REKLAM Ezgican Özkara ise çapraz nakil sayesinde 3 hastanın sağlığına kavuştuğunu, böbreğini verdiği Serpil Ceyhan ile kardeş gibi olduklarını anlattı. Leyla Bilge de yaşamının en zor anında karşısına çapraz böbrek naklinin çıktığını, bu sayede ailesiyle yeni bir hayata başladığını belirtti. Nakil sayesinde artık kocaman bir aile olduklarını vurgulayan Bilge, "Daha önce tanımadığım bir insanın böbreğini aldım. Mucize gibi bir şey oldu" dedi.