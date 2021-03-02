"ŞAKA SANDIM"

Ünlü model, kendisiyle ilgili "cinsiyet değiştirme" haberlerinin başlarda kendisini eğlendirdiğini çünkü böyle bir şeyin konuşulduğuna inanmadığını belirtti. Caprice Bourret, daha sonra bütün bunların sandığı gibi şaka değil, gerçek olduğunu anladığını ifade etti.