2019'un en çok merak edilen filmlerinden biri olan Captain Marvel için nefesler tutuldu.

Marvel hayranlarının heyecanla beklediği Captain Marvel filminin ikinci fragmanı nihayet yayınlandı.

Gizli Dünya filmi ile tanıdığımız ABD'li oyuncu Brie Larson'ın Carol Danvers karakterine hayat verdiği filmin ilk fragmanında hikayenin genel hatları gösterilmişti.

Captain Marvel filminin yeni fragmanında ise Danvers'ın, sahip olduğu güç biraz daha detaylı olarak aktarıldı. Ayrıca ilk fragmanda Carol Danvers'ın saldırdığı yaşlı kadının kötü biri olduğu, yeni fragmanda açığa çıkıyor.

CAPTAIN MARVEL OYUNCULARI

Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan ve Clark Gregg'in gibi isimlerin başrollerini paylaştığı filmdeki ana karakter Captain Marvel'a Room (Gizli Dünya) filmi ile tanıdığımız ABD'li oyuncu Brie Larson hayat veriyor.

Captain Marvel'ın akıl hocasını İngiliz oyuncu Jude Law canlandırırken, insanlığın arasına sızdığında Doktor Minnerva adını alan Kree casusu ve genetikçi Minn-Erva, Gemma Chan ile hayat buluyor.

CAPTAIN MARVEL FİLMİNİN KONUSU

Senaryosunu Meg LeFauve ve Nicole Perlman'ın kaleme aldığı Captain Marvel filmi, 90'lı yıllarda geçiyor ve uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere kavuşan savaş uçağı pilotu Carol Danvers, namıdiğer Captain Marvel'in hikayesini anlatıyor.

Brie Larson'ın Marvel evreninin ilk kadın süper kahramanına hayat vereceği filmde, özel güçler kazanan Carol Danvers'ı iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmaya çalışmasını göreceğiz.

Captain Marvel 8 Mart 2019'da ülkemizde vizyona girecek.

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