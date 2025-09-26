Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cardi B'den kalça estetiği itirafı: Üç ay yataktan çıkmadım - magazin haberleri

        Cardi B'den kalça estetiği itirafı: Üç ay yataktan çıkmadım

        Daha önce kalça silikonu taktıran Cardi B, en son kalçasını küçültme ameliyatı geçirdiğini ve 3 ay yataktan çıkmadığını itiraf etti. Bir miktar silikonu çıkartmasına rağmen yine de kalçası büyük diye eleştirilen şarkıcı, "Vücudumu beğenmediğiniz için kendimi bir daha o duruma sokmayacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 12:01 Güncelleme: 26.09.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kalçam için üç ay yataktan çıkmadım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cardi B, daha önce kalça bölgesine taktırdığı silikonu aldırmak için kalça küçültme ameliyatı geçirdiğini ve ameliyattan sonra 3 ay boyunca yataktan çıkamadığını itiraf etti. 32 yaşındaki ABD'li rapçi, katıldığı bir podcast yayınında konuşurken; "Acımadı ama ameliyat olduğum için insanlara önermeyeceğim" dedi.

        Cardi B, "Bazen insanlar popomun çok büyük olduğunu söylüyor ama anlamıyorlar. Popomu küçültmek için zaten ameliyat oldum" diye ekledi.

        Cardi B, kalçasının tekrar küçülmesi için, alttan ve üstten birer kez kesilip üç ay boyunca yine yatakta kalması gerektiğini söyleyerek, "Vücudumu beğenmediğiniz için kendimi bir daha o duruma sokmayacağım. Rahatım. Bununla yaşamayı öğrendim. Kimseden şikayet almıyorum ve durum bu" diye konuştu.

        REKLAM

        Üç çocuğunun babası Offset'ten boşanan ünlü rapçi, yeni sevgilisinden ilk, kendisinin dördüncü çocuğuna hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

        Cardi B - Stefon Diggs
        Cardi B - Stefon Diggs

        Amerikan futbolcusu Stefon Diggs ile ilişkisini doğruladıktan dört ay sonra hamilelik haberi veren Cardi B, bebeğinin şubat ayında doğacağını söylemişti.

        Geçen yıl ağustosun başında, 6 yıllık evliliğin ardından eşi Offset'e boşanma davası açtığını, bir gün sonra da üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran Cardi B, üçüncü çocuğunu geçen yıl eylül ayında dünyaya getirmişti.

        Cardi B, yeni albümünün tanıtımı için son günlerde metroda albüm satmak, sokak ortasında otomobilinin üstünde dans etmek gibi ilginç tanıtım yöntemleri kullanıyor
        Cardi B, yeni albümünün tanıtımı için son günlerde metroda albüm satmak, sokak ortasında otomobilinin üstünde dans etmek gibi ilginç tanıtım yöntemleri kullanıyor
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cardi B
        #Kalça estetiği
        #popo estetiği
        #popo büyütme
        #popo küçültme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Eşini porselen bardakla öldürdü! Giysisinde kan vardı...
        Eşini porselen bardakla öldürdü! Giysisinde kan vardı...
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Canavar baba ağır cezada!
        Canavar baba ağır cezada!
        New York'ta Netanyahu protestosu
        New York'ta Netanyahu protestosu
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ani'de tarihi keşif
        Ani'de tarihi keşif
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri