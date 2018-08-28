Cardiff City - Norwich City maç önü

İngiltere Lig Kupası 2.Tur maçında Cardiff City ile Norwich City, 28 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Cardiff City son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Norwich City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 526 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cardiff City kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Norwich City sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Cardiff City son haftadaki Reading müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Norwich City, Sheffield Wednesday karşılaşmaında 5-1 yenildi.

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