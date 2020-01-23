Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem Türkiye'den çıkıyor. Türkiye'de taksiler aracılığı ile hizmet veren girişim, iki yıl önce Türkiye pazarına girmişti.

Türkiye'den çıkma kararını kullanıcılarına gönderdiği mesaj ile duyuran Careem, söz konusu mesajında, "Üzülerek belirtmek isteriz ki, kaptanlarımıza ve müşterilerimize hizmet etme ve büyüme için sağlıklı bir ortam sağlayan düzenleyici faktörlerin eksikliği nedeniyle Türkiye'deki servislerimizi 31 Ocak gece yarısından itibaren, durdurma kararı aldık. Size özel, güvenli ve arkadaş canlısı yolculuklar sunmak bir ayrıcalıktı. Hesabınızda kalan krediniz varsa, lütfen bunları 31 Ocak'tan önce kullanın, aksi takdirde bu tarihte kalan kredileri kayıtlı kredi kartınıza iade edeceğiz. Bu yolculuğa katılan ve misyonumuza inanan herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

3.1 MİLYAR DOLARA SATILDI

Türkiye'nin de dahil olduğu 15 ülkede faaliyet gösteren Careem, yaklaşık 1 yıl önce ABD'li rakibi Uber tarafından 3.1 milyar dolar karşılığında satın alınmış, satın almanın ardından ise Dubaili şirket kendi markasıyla faaliyet göstermeye devam etmişti.

Careem'in 90 kentte faaliyeti bulunurken, uygulamaya kayıtlı sürücü sayısı dünya çağında 1 milyon olarak açıklanıyor. Faaliyet gösterdiği ülkelerde 30 milyon kullanıcısı bulunan Careem, Türkiye'de İstanbul, Bursa ve Adana'da hizmet veriyordu.

'KÂRLILIĞA ODAKLANIYORUZ'

Türkiye'nin yanı sıra Umman pazarından da çıktığını açıklayan Careem, alınan kararın kârlılık stratejisi kapsamında olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Careem CEO'su Mudassir Sheikha, "Artık kârlılığa çok daha fazla odaklanıyoruz. Bu vizyonu hayata geçirme çabalarımız organik olacak. Bu kapsamda, Careem'in büyüyecek pazarları olacağı gibi, küçülecek pazarları da olacak" dedi.

Türkiye ve Umman'dan çıkan Careem'in hizmet verdiği ülke sayısı 13'e düşmüş oldu.

Careem ile birlikte, son bir hafta için Türkiye girişim ekosistemini terk eden girişim sayısı 2'ye yükseldi. Öyle ki, önceki gün İspanya merkezli teslimat uygulaması Glovo da Türkiye pazarından çıktığını açıklamıştı.