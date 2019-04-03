Dubai merkezli Careem'in Uber'e satışı, günlerdir gündemi işgal ediyor. Öyle ki, 3.1 milyar dolara satılan araç çağırma girişimi, teknoloji dünyasından taksicilere kadar geniş bir kesimini dikkatini çekmiş durumda.

Fakat, bu konuda yorum yapan en üst düzey isim ise Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Maktum oldu.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan el Maktum, "1999 yılında 'Dubai Internet Şehri'ni çölde kurmamıza, birçok kişi şüpheyle yaklaştı. 2 yıl önce Amazon Souq.com'u aldı. Bugün ise, Uber Careem'i 3.1 milyar dolara bünyesine kattı. Bu iki dev şirket Dubai'nin çöllerinde yetişti" dedi.

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 26, 2019

Amazon'a, 2017 yılında e-ticaret sitesi Souq’u 580 milyon dolara satın almıştı.

'CAREEM İLE İLİŞKİYİ KESTİK'

Öte yandan, Uber'in Türkiye'de de faaliyet gösteren Careem'i satın alması, taksicileri harekete geçirdi. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksicilerin Careem'i terk etmeye başladıklarını bildirdi.

600 taksinin Careem'e kayıtlı olduğu bilgisini paylaşan Aksu, "Uber ile işbirliği yapan Careem ile tüm ilişkilerimizi kestik. 'Korsan' olmayan bütün uygulamalara kapımız açık" ifadesini kullandı.

Careem'in rakiplerinden kendilerine çeşitli teklifler geldiğini kaydeden Aksu, bu konuda önümüzdeki günlerde bir karara varacaklarının bilgisini paylaştı.