Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Çarli'nin 'Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu evlendi - Magazin haberleri

        'Çarli'nin 'Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu evlendi

        1998 - 1999 yıllarında yayınlanan 'Çarli'deki 'Cilvenaz' karakteriyle geniş çevrelerce tanınan Mine Çağlar Kondu, nikâh masasına oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir döneme damgasını vuran 'Çarli' dizisinin oyuncularından Mine Çağlar Kondu, dünyaevine girdi.

        2

        Dizide 'Cilvenaz' karakterini canlandıran oyuncu, yazılım geliştiricisi sevgilisi Sertaç Sevim ile evlendi.

        3

        Çift, hayatlarını; Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi'nde birleştirdi.

        4

        İkilinin bu mutlu günlerine dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

        5

        OYUNCULUĞU DEĞİL, VETERİNERLİĞİ SEÇTİ

        Oyunculuk yaparken bir yandan da İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim gören Mine Çağlar Kondu, hem oyunculuğu hem de eğitimi birlikte yürütmekte zorlanmış. Bu yüzden de oyunculuğu bırakmıştı.

        6

        Mine Çağlar Kondu; "Oyunculuktan uzaklaşmamın nedeni üniversiteydi. Çünkü eğitimi çok zordu. Bir yandan tıp okuyorsunuz, bir yandan da farklı bir hayvanların anatomisini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla 4. sınıfın sonlarında zorlanmaya başladım 'ikisi olmayacak' dedim. Tercih yapmak zorundaydım. Mesleğimi de çok isteyerek seçmiştim. O yüzden de oyunculuğu bıraktım" demişti.

        #Mine Çağlar Kondu
        #çarli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"