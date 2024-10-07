'Çarli'nin 'Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu evlendi

Mine Çağlar Kondu; "Oyunculuktan uzaklaşmamın nedeni üniversiteydi. Çünkü eğitimi çok zordu. Bir yandan tıp okuyorsunuz, bir yandan da farklı bir hayvanların anatomisini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla 4. sınıfın sonlarında zorlanmaya başladım 'ikisi olmayacak' dedim. Tercih yapmak zorundaydım. Mesleğimi de çok isteyerek seçmiştim. O yüzden de oyunculuğu bıraktım" demişti.