Carlos Cuesta tepkisi
80. dakikada oyuna giren Cuesta, kısa zamanda saçbaş yoldurdu. Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi, girdiği ilk pozisyonda Kasımpaşalı Can Keleş'i düşürerek 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve takımını galibiyetten etti
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 8 milyon Euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta, maça damga vurdu. Kolombiyalı stoper, 80. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil oldu ancak hatalarıyla taraftarların tepkisini çekti.
Girdiği ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçıran ve düşüren Cuesta, 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve Kasımpaşa, 3-3 eşitliği sağladı. Uzatmalarla birlikte 20 dakika sahada kalan oyuncunun performansı sosyal medyada eleştirildi.