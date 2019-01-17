Çarpışma 7. yeni bölümü bu akşam neden yok? Çarpışma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Dizilerin yayınlanmadığı üçüncü haftada diziseverler dizilerin yeni bölümlerini büyük bir sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor.

ÇARPIŞMA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bilindiği üzere her sene reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu yılki televizyon kanalları ile reklam anlaşmalarının süresi biraz fazla uzayınca diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlamama kararı aldı. Bu sebepten dolayı Çarpışma dizisi bugün yayınlanmayacak.

ÇARPIŞMA 7. SON YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kadir Adalı'nın hayatını konu alan Çarpışma'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak şeklinde gelen soruların cevabı belli oldu. Kanal tarafından düzenlenen yayın akışında Çarpışma'nın 24 Ocak 2019 saat 20.00'da yayınlanması ön görülüyor.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Çarpışma'nın 6. Bölümünde; planını Zeynep’e ve Galip’e de anlatır. Bu öylesine bıçak sırtı bir oyundur ki, birinin yapacağı en küçük bir hata, herkese her şeyini kaybettirebilecek risktedir. Diğer yanda Veli de boş durmaz. Zeynep ve Galip’le temas kurar. Yakup’un başına silah dayadığı Cemre ölümle burun burunadır. Kerem bir fırsatını bulup, Yakup’un üzerine atılır. Kerem, Cemre, Merve ve Yakup’un arasında silah patlar ve ortalık kana bulanır. Zeynep, Galip’e çok öfkelidir. Yıllardır içinde biriktirdiği nefreti onun yüzüne haykırırken, geçmişle ilgili itiraflarda da bulunur. Adalı’nın istemeden kulak misafiri olduğu bu itiraflar, inceden yüreğini sızlatır. Ve artık hesaplaşma zamanı gelmiş, Adalı harekete geçmiştir. Aynı anlarda, Adalı ile Veli’yi kardeşlikten, can düşmanlığına getiren geçmişin sır dolu perdeleri de bir bir aralanacaktır.