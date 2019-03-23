Kaza, saat 20.00 sıralarında Alanyurt yolunda meydana geldi. Yağlı Tohumlar kavşağında bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Taşdelen'e sürücüsü ve plakası bilinmeyen motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle Taşdelen bisikletten düşerek kanlar içinde yerde kalırken, motosiklet sürücüsü ise kaçtı. DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Taşdelen, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.