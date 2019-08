Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki Carrefoursa, ihracat için kolları sıvadı. Türkiye'deki marketlerinde ürünlerini sattığı yerli üreticileri yurtdışına açmaya hazırlanan şirket, söz konusu ürünleri başta Avrupa'daki Carrefour'lara taşıyacak.

Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Türkiye'de üretilen her türlü mal yurtdışında satılmalı. Bu hedef doğrultusunda, tedarikçilerimizin ürünlerini yurtdışındaki Carrefour'lara göndereceğiz. İhracata başlıyoruz" dedi.

İhracat faaliyetlerine Polonya ile başlayacaklarını anlatan Kartallıoğlu, "Polonya’ya tamamı paketli organik gıda olmak üzere toplam 20 kalem ürün sevk edeceğiz. Polonya’nın yanı sıra Romanya, Tunus, Fas, Irak ve Dubai’deki alıcılarla görüşüyoruz. Bugüne kadar olan görüşmelerde Carrefour markalı ürünlerin yanı sıra paketli gıda, zücaciye ve pişirme gruplarındaki ürünler ilgi çekiyor" diye konuştu.

HEDEF 640 MARKET

Carrefoursa Genel Müdürü Kartallıoğlu, 2019 yılına 120 milyon TL yatırım hedefiyle başladıklarını, yıl sonunda toplam 640 market sayısına ulaşacaklarını kaydetti. Kartallıoğlu, Eylül ayında İstanbul Ataşehir Metropol AVM’de ve Ekim ayında da İzmir Mavişehir’de birer hipermarket yatırımına imza atacaklarını dile getirdi.

Kutay Kartallıoğlu, "Müşteri trafiğini incelediğimiz zaman ilkbaharla birlikte büyükşehirlerdeki müşterilerin Ege ve Akdeniz bölgelerine kaydığını gözlemliyoruz. Ege ve Akdeniz bölgelerinde toplam 164 marketimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. 750 kişi istihdam ettik. Özellikle Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya gibi illerde yoğunlaşan marketlerimizin cirolarında yüzde 30’luk bir artış var. Müşterilerimize yalnız karada değil, denizde de hizmet verdiğimiz 'Carrefoursa Mavi' adlı market teknemizden de, bu yıl yüzde 35 ciro artışı hedefliyoruz" dedi.

'MAĞAZALAR ŞİRKETLER İÇİN YÜK OLACAK'

Kutay Kartallıoğlu, son dönemde oyuncu sayısı giderek artan online teslimat uygulamalarına değindi.

Kartallıoğlu, e-ticaret uygulamalarının pazarı büyüttüğünü bildirdi.

Özellikle metropollerdeki market sayısının önemini yitireceğini, artık müşterilerin alışverişlerini ağırlıklı olarak online platformlardan gerçekleştirdiğini vurgulayan Kartallıoğlu, "Bugün için toplam 16 bin ürünün online olarak satıldığı Carrefoursa.com’daki trafiğimizi yüzde 100’ün üzerinde, satışlarımızı da yüzde 86 oranında artırdık. Aylık 25 binin üzerinde sipariş alıyoruz" dedi.

Online satışlardan elde edilen cironun şirketin toplam cirosu içindeki payının yüze 1-2 seviyesinde olduğunu aktaran Kartallıoğlu, bu oranı yüzde 9-10 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Perakende sektöründeki dijitalleşme sürecinin bankacılık alanındakine benzer şekilde geliştiğini anlatan Kartallıoğlu, "10 yıl sonra perakendede en çok mağaza sayısı değil, online süreçler konuşulacak. Online taraftaki sepet markettekinin 3 katı" dedi.

Son 1 yılda 30 mağaza kapattıklarını aktaran Kartallıoğlu, "Gelecekte mağazalar varlık değil, aksine şirketlere yük olacak. Hipermarketlerde ise durum farklı. Bu noktalar e-ticaret için depo görevi görüyor, dolayısıyla hipermarketlerin artık daha farklı bir rolü var" diye konuştu.

'MARKETTEN MİL VERECEK'

Kartallıoğlu, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere toplam 8 şehirde farklı kategorilerde aynı gün teslimat seçeneği, online veya kapıda ödeme seçeneği sunduklarını kaydederek, gıda dışı ürünleri kargo ile 1-2 gün içinde tüm Türkiye’ye ulaştırabildiklerini belirtti. Aylık ortalama 3 milyon ziyaretçilerinin bulunduğunu bildiren Kartallıoğlu, söz konusu ziyaretçilerin yüzde 80’inin mobil cihazlardan geldiğini aktardı.



Müşterilerine farklı kanallardan ulaşabilmek amacıyla farklı markala ile ortak kampanyalar düzenlediklerini dile getiren Kartallıoğlu, "Ağustos ayı itibarıyla Türk Havayolları ile Miles& Smiles kampanyamızı başlatıyoruz. Carrefoursa'dan alınan her ürün mile dönüşecek" şeklinde konuştu.

'ÇALIŞTIĞIMIZ FİRMALARDA KONKORDATO İLAN EDEN YOK'

Taze gıda faaliyetlerine değinen Kartallıoğlu, yüzde 100 yerli besi et ürünlerini müşterilerine ulaştırdıklarını, yerli üretim yapan çiftliklerle sözleşmeli çalışarak müşteri talepleri doğrultusunda her ay düzenledikleri kampanyalarla geçen seneye oranla kırmızı et satışının yüzde 95 arttığını belirtti.

Kurban satışlarına da değinen Kutay Kartallıoğlu, aldıkları talebin geçen seneye göre yüzde 30 arttığını dile getirdi.

Çalıştıkları besi firmaları içinde konkordato ilan eden bir şirketin olmadığını vurgulayan Carrefoursa Genel Müdürü, "Sektörün zor durumda olduğunun farkındayız. Firmaların maliyetlerini azaltmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, finansman desteğinde bulunuyoruz" dedi.

'BU YIL BORÇ KAPATMA SENESİ'

Kış aylarında gerçekleşen tanzim satışlara da değinen Kartallıoğlu, "Tanzim dönemi zor bir dönemdi. Üstümüze düşeni yaptık, enflasyonu düşürmeye çalıştık. Keşke o dönem daha çok patates-soğan bulabilseydik, daha çok satış yapabilseydik" ifadesini kullandı.

İthal et kullanmadıklarının altını çizen Kartallıoğlu, 'Etin fiyatını düşüreceğiz. Sektörü dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Kutay Kartallıoğlu, sebze ve meyvede bu kışın geçen yıldan daha rahat geçeceğini sözlerine ekledi.

Marketlerde poşetlerin ücretli hale gelmesinden sonra talebin önemli ölçüde azaldığına değinen Kartallıoğlu, geçen yıl 250 milyon poşet verdiklerini bu yıl poşet kullanımının yüzde 80 azaldığının bilgisini verdi.

Öte yandan, Carrefoursa'nın finansal giderlerinden kurtulmak istediklerini de aktaran Kartallıoğlu, "Bu yıl borç kapatma senesi olacak. Görünüşe göre gelecek yıl da aynı şekilde olacak" dedi.