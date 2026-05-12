        Haberler Gündem "Casusluk" davasında ikinci gün sona erdi

        “Casusluk” davasında ikinci gün sona erdi

        Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "Siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasının ikinci gününde 4 sanığın da savunması tamamlandı. Yarın, duruşma savcısının mütalaasını sunması bekleniyor

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 19:31 Güncelleme:
        "Casusluk" davasında ikinci gün

        Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu’nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasının ikinci günü tamamlandı.

        Duruşma, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 4 No’lu duruşma salonunda yapıldı.

        Yanardağ, Özkan ve Gün’ün hazır bulunduğu duruşmaya İmamoğlu katılmadı. İmamoğlu, hemen yan tarafta bulunan 1 no’lu salonda, İBB davasındaki sanık sandalyesinde yerini aldı.

        Tüm sanıklar savunması tamamladı

        Dün, savunmaları ve çapraz sorguları tamamlanan Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu’nun ardından, bugün de gazeteci Merdan Yanardağ hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı. Özkan ve avukatlarının da beyanlarını sunmasıyla birlikte, davada yargılanan tüm sanıkların savunma süreci tamamlanmış oldu.

        Duruşma savcısının ise yarın mütalaasını mahkemeye sunması bekleniyor. Mütalaanın açıklanmasının ardından sanıklar ve avukatları da görüşe karşı savunmalarını yapacak.

        Kaynak: ANKA

        Burcu Köksal kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre, "Burcu Köksal, MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi

