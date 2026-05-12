“Casusluk” davasında ikinci gün sona erdi

Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu’nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasının ikinci günü tamamlandı.

Duruşma, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 4 No’lu duruşma salonunda yapıldı.

Yanardağ, Özkan ve Gün’ün hazır bulunduğu duruşmaya İmamoğlu katılmadı. İmamoğlu, hemen yan tarafta bulunan 1 no’lu salonda, İBB davasındaki sanık sandalyesinde yerini aldı.

Tüm sanıklar savunması tamamladı

Dün, savunmaları ve çapraz sorguları tamamlanan Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu’nun ardından, bugün de gazeteci Merdan Yanardağ hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı. Özkan ve avukatlarının da beyanlarını sunmasıyla birlikte, davada yargılanan tüm sanıkların savunma süreci tamamlanmış oldu.

Duruşma savcısının ise yarın mütalaasını mahkemeye sunması bekleniyor. Mütalaanın açıklanmasının ardından sanıklar ve avukatları da görüşe karşı savunmalarını yapacak.

