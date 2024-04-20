Çatalca'da dere kenarında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Çatalca'da yoğun yağışın ardından derenin yükselmesiyle 5 kişi, dere kenarında mahsur kaldı. Olay yerine gelen ISAK ekipleri mahsur kalan vatandaşları botla kurtardı
İstanbul'da il geneli etkili olan sağanak yağış için Valilik tarafından ani sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı. Akşam saatlerinde Çatalca Karacaköy Binkılıç Deresi kenarında, yoğun yağışın etkili olmasıyla 5 kişi mahsur kaldı.
Suyun yükselmesiyle dere kenarında mahsur kalan 5 kişi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye Su Arama Kurtarma ekipleri, halat yardımı mahsur kalan 5 kişiyi bota bindirerek kurtardı.