Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Çatalca'da kamyonet takla atarak ağaçlık alana devrildi: 14 yaralı

İstanbul Çatalca'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla atarak ağaçlık alana devrildi. Kazada kamyonette bulunan 14 kaçak göçmen yaralanırken sürücü kaçtı

Çatalca'da kamyonet takla atarak ağaçlık alana devrildi: 14 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

TEM Otoyolu Çatalca mevkii Edirne istikametinde, 14 kaçak göçmenin olduğu kamyonet takla atarak ağaçlık alana devrildi. Kazada 14 kaçak göçmen yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre; kaza saat 01.00 sıralarında, TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. 14 kaçak göçmenin bulunduğu kamyonet seyir halinde giderken, sürücünün Çatalca mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ağaçlık alanda devrildi.

Kaza sonrası yaralanan 14 kaçak göçmen yola savrulurken, kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Antalya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da mantardan zehirlenen 4 kişiden 2'sinin durumu ağır
GÜNDEM Sakarya'da 4 kişilik aile mantardan zehirlendi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Uşak'ta otomobilin çarptığı 18 küçükbaş hayvan öldü
GÜNDEM Otomobilin çarptığı 18 küçükbaş hayvan öldü
Isparta'da üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı
GÜNDEM Üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır ...
İstanbul Valisi Gül açıkladı: Son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
GÜNDEM İstanbul'da son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır ...
Kontrolden çıkan cip zeytinlik alana girerek takla attı: 1 yaralı
GÜNDEM Kontrolden çıkan cip zeytinlik alana girerek takla ...
Adana'da otomobil sürücüsü, trafik kazası sonrası bıçaklandı
GÜNDEM Trafik kazası sonrası bıçaklandı
Bakan Işıkhan'dan memur maaş zammı duyurusu! Memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Memur maaş zammı ne kadar olacak ?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 AÖF sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM 2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.