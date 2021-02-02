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Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir." dedi.

Çavuşoğlu: Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda 52 yıldır çözüm arayışlarının Rum kesiminin "Kıbrıs Türk halkıyla ve KKTC ile hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen" tutumu yüzünden başarısız olduğunu belirterek, "Şimdi, egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM),Türkiye'nin teklifi üzerine 5+1 gayriresmi toplantı düzenleme gayretlerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Çünkü Crans Montana'da federasyon için yürüttüğümüz müzakereler sonuçsuz kaldı. Gerek Crans Montana'da her sabah ve her akşam her oturumun başında ve sonunda, gerekse öncesinde, hatta 2017'de Cenevre'de bir günlük konferansta da bu kürsüden de 'Artık federasyon için son müzakereleri yapıyoruz, bundan sonraki süreçte federasyon için müzakere yapmayacağız.' dedik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bunun Türkiye ve KKTC tarafından defalarca dile getirildiğini vurgulayarak, Crans Montana'nın, Rum kesiminin bugün de sergilediği, "Kıbrıs Türk halkıyla ve KKTC ile hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen" tutumu yüzünden başarısız olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "O zaman, 'Siyasi eşitlik olmayacaksa egemen eşitlik olması gerekir.' demiştik. Bu kürsüden de daha önce bunu açıklamıştık. Şimdi tam bu noktadayız." şeklinde konuştu.

Federasyon için 52 sene müzakereler yapıldığının ancak her seferinde Rum kesiminin tutumu yüzünden başarısız olunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yani bu tüketildi. Şimdi, egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir. Bugün zaten Kıbrıs adasında iki toplum var, iki halk var, iki devlet var. Yani de facto tanısalar da tanımasalar da bir durum var. Bunun resmileşmesi gerekiyor. Biz ne diyoruz, diplomasi yoluyla, müzakere edilmiş bir kalıcı çözüm istiyoruz. Bugüne kadarki müzakerelerde başka şey müzakere ettiğimiz için bir sonuca varamadık."

ÇOK TARAFLI KONFERANS TEKLİFİ

Çavuşoğlu, Rum tarafının hidrokarbon zenginlikleriyle elde edilecek geliri bile paylaşmak istemediğine işaret ederek Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği'ne çok taraflı bir konferans teklifinde bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm Akdeniz ülkeleri gelsin. Hatta Akdeniz'de faaliyet gösteren şirketler var, şirketi olan ülkeler de katılsın. Kıbrıs'ta da ya her iki taraf katılsın ya da ayrı bir platformda olsun. Yani ya iki taraf katılır ya hiçbiri katılamaz. Bizim tercihimiz, iki taraf da katılsın ve hakça paylaşım konusunda bir çözüm bulalım. Kıbrıs'ta gelir paylaşımı konusunda bir çözüm bulabilirsek Doğu Akdeniz meselesinin yüzde 50'sini çözmüş oluruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta (doğal kaynakların) gelir paylaşımında çözüm bulabilirsek Doğu Akdeniz meselesinin yüzde 50'sini çözmüş oluruz." dedi.

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