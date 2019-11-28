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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İKBY Başbakanı Mesrur Barzani ortak basın toplantısında konuşuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Sayın Barzani ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Bunun sembolik bir anlamı da vardır. Bundan sonra da Irak'ın birliği ve beraberliği çerçevesinde ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmemizde bu konuların üzerinde durduk.

Bağdat ile Erbil arasında sürdürülen görüşmelerin olumlu bir şekilde seyretmesinden memnunuz. Zor süreçten geçen Irak'ın istikrarı için de önemlidir. Türkiye'deki Kürtler olduğu gibi Irak ve Suriye'deki Kürtlere de verdiği zararı değerlendirdik. Eli kanlı terör örgütünün verdiği zararı değerlendirdik. Opeasyonumuzun Kürtleri hedef almadığı, YPG/PKK olduğunu ifade ettik.

Bugün ülkemizde 350 bin Suriyeli Kürt var. Bölgesel yönetim içinde 250 bin Kürt var. Bu Kürt kardeşlerimiz Suriye'ye dönemedi. Biz bu Kürt kardeşlerimize evsahipliği yaparken bundan sonraki süreçte de evlerine dönmeleri için gerekli desteği vereceğiz. Bugün sadece PKK değil, Irak sınırları içinde DEAŞ'la mücadele ve FETÖ'nün mevcudiyeti hakkında bilgi paylaşımında bulunduk.

Cumhurbaşkanımız ve Irak Cumhurbaşkanı mart ayındaki görüşmelerinde 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefi koydu. Yeter ki ticaretin önündeki engelleri kaldıralım. Başka ülkelerin baskısıyla konulan engellerin ilişkilerimize yansımamasını dilerim. Irak'ın yeniden inşasına önem veriyoruz.