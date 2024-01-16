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        Haberler Magazin 'Çaycı Hüseyin' Alpaslan Özmol'un yeni imajı - Magazin haberleri

        'Çaycı Hüseyin'in yeni imajı

        'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol, yeni imajını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:43
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        Alpaslan Özmol, bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle büyük bir şöhret yakalamıştı.

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        Zaman zaman hakkında 'öldü' iddiaları da çıkan oyuncu, her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

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        Alpaslan Özmol, şimdi de imaj değişikliği ile gündeme geldi.

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        Kendisiyle özdeşleşen bıyıklarını kesen oyuncu, son halini sosyal medya sayfasından paylaştı.

        #Alpaslan Özmol
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