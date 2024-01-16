'Çaycı Hüseyin'in yeni imajı
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol, yeni imajını paylaştı
Giriş: 16.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:43
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Alpaslan Özmol, bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle büyük bir şöhret yakalamıştı.
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Zaman zaman hakkında 'öldü' iddiaları da çıkan oyuncu, her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.
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Alpaslan Özmol, şimdi de imaj değişikliği ile gündeme geldi.