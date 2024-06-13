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        Çayda toplu balık ölümlerine inceleme

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:55
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        Çayda toplu balık ölümlerine inceleme
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        Kadirli'deki Savrun Çayı'nda çok sayıda balım ölümü görülmesi üzerine vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletti.

        Bölgeye gelen ekiplerce su ve ölü balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

        Balık ölümlerinin kesin nedeni incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

        Öte yandan Bursa Ovası'nı tek başına besleyen ve yıllardır kirliliğine çözüm bulunamayan Nilüfer Çayı'ndaki toplu balık ölümleri de endişe yaratmıştı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme için sudan ve balıklardan numune alınırken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Marmara Denizi'nin çevresindeki akarsular atık kanalına dönüştü. Çayda durduk yerde dün ölmeyen balıklar, bugün topluca ölüyorsa bunun bir tane izahı var; zehirleniyor. Şu anda Nilüfer Çayı'nın birleşme noktasının yakınında, Kocaçay üzerinde korkunç balık ölümleri var" dedi.

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        #Osmaniye
        #balık ölümleri
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