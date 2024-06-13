Çayda toplu balık ölümlerine inceleme

Kadirli'deki Savrun Çayı'nda çok sayıda balım ölümü görülmesi üzerine vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletti.

Bölgeye gelen ekiplerce su ve ölü balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme için sudan ve balıklardan numune alınırken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Marmara Denizi'nin çevresindeki akarsular atık kanalına dönüştü. Çayda durduk yerde dün ölmeyen balıklar, bugün topluca ölüyorsa bunun bir tane izahı var; zehirleniyor. Şu anda Nilüfer Çayı'nın birleşme noktasının yakınında, Kocaçay üzerinde korkunç balık ölümleri var" dedi.