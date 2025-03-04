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        Haberler Gündem Çayırhan enerji işçileri eylemlerine yer üstünde devam edecek

        Çayırhan enerji işçileri eylemlerine yer üstünde devam edecek

        Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı madene kapanan 50 enerji işçisi madenden dışarıya çıktı. İşçiler eylemlerine yer üstünde devam etme kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 22:13 Güncelleme: 04.03.2025 - 22:13
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        50 madenci maden ocağından dışarı çıktı
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        Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 10’u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, 4 Mart'ta yapılacak ihale öncesi kendilerini madene kapatmıştı.

        Çayırhan işçileri kendilerini madene kapattı
        Çayırhan işçileri kendilerini madene kapattı

        50 İŞÇİ OCAKTAN YUKARIYA ÇIKTI

        Çayırhan Termik Santrali ve Çayırhan Maden Ocağı’nın özelleştirileceği ihalenin son teklif verme süresi bugün 18.00’da sona erdi. MADEN-İŞ Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık iftardan sonra bir basın açıklaması yaptı. Kocabıyık, yeraltındaki 50 işçinin sağlık nedenlerinden ötürü madenden çıktığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

        KOCABIYIK: RİSK ALMAK İSTEMEDİK

        “104 gündür verdiğimiz mücadelede bugün ihalede teklif vermenin son günüydü. Sonuçlar henüz elimize geçmedi. Bildiğiniz üzere iki gündür yaklaşık 50 madenci arkadaşımız yer altında. Sağlık sebeplerinden dolayı risk almak istemedim ve arkadaşlarımı çıkardım.”

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Çayırhan maden ocağı
        #haberler
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