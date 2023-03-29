İŞKUR üzerinden yapılacak olan Çaykur işçi alımı başvuruları ile ilgili müjdeli haber geldi ve başvuru tarihleri belli oldu. İşte, Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi illerden kaç kişi alınacak ve hangi günlerde başvurular alınacak sorularının cevapları...