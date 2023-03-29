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ÇAYKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR 1365 işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

ÇAYKUR işçi alımı ile ilgili beklenen açıklama geldi. 1365 kişinin istihdam edileceği mevsimlik işçi alımına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunan ÇAYKUR işçi alımı ayrıntıları...

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  • ÇAYKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR 1365 işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı

    İŞKUR üzerinden yapılacak olan Çaykur işçi alımı başvuruları ile ilgili müjdeli haber geldi ve başvuru tarihleri belli oldu. İşte, Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi illerden kaç kişi alınacak ve hangi günlerde başvurular alınacak sorularının cevapları...
  • ÇAYKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR 1365 işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı

    ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1.041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacak.

    Başvurularda adaylar için ikametgah şartı aranacak. İşe başlayan mevsimlik işçilerin aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu olacak.
  • ÇAYKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR 1365 işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı

    ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden de yapılabilecek mevsimlik işçi başvuruları 29 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Tüm illere ait noter huzurunda yapılacak kura çekimi 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

    ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
  • ÇAYKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR 1365 işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı

    ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

    Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 fabrika için alım yapılacak. İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları bu yıl üretime başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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