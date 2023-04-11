Başvuruları 29 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan Çaykur işçi alımı ile ilgili sıra kura çekimine geldi. İşte, Çaykur işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi illerden kaç kişi alınacak ve kontenjan sayıları kaç gibi merak edilen soruların cevapları...