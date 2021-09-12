Çaykur Rizespor ile Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Konuk ekip 81. dakikada 1-0 öne geçti. Adekugbe sol kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Diouf kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

88. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasında topla buluşan El Kaabi, vuruşunu yaptı, kaleciden dönen topa bir kez daha vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor sahadan galibiyetle ayrıldı ve üst üste ikinci zaferini yaşadı. Hatayspor puanını 7'ye yükseltirken Rizespor 1 puanda kaldı.