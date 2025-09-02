Habertürk
        Çaykur Rizespor'a Fildişili kaleci - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor'a Fildişili kaleci

        Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takım kalecisi Yahia Fofana'yı 3 sezonluğuna kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 23:17 Güncelleme: 02.09.2025 - 23:17
        Çaykur Rizespor'a Fildişili kaleci!
        Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransa Ligue 1 ekibi Angers’ta forma giyen Fofana için kulüple anlaşmaya vardı.

        Kulüp ile yapılan anlaşmanın ardandan sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelen Fofana sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Fofana, sözleşme imzalamasının ardından Fildişi Sahili Milli Takımı kampına katıldı.

        Geçtiğimiz sezon Angers forması ile Fransa Ligue 1’de 33 kez forma giyen Fofana, milli takımda 24 maçta görev yaptı.

