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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı
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"Çaykur Rizespor'u örnek kulüp olarak gösterecekler"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı "İlerleyen yıllarda Çaykur Rizespor'u örnek kulüp olarak gösterecekler. Federasyonda, UEFA'da ya da başka bir yerde tek bir dosyamız yok" dedi

06 Ağustos 2018 Pazartesi, 19:17:40 | Güncelleme:

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, ilerleyen yıllarda yeşil-mavililerin örnek kulüp olarak gösterileceğini, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA ya da başka bir yerde tek bir dosyalarının olmadığını bildirdi.

Yardımcı, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de daha iyi ve kalıcı bir takım oluşturmak amacında olduklarını belirtti.

Geçmiş dönemlerden gelen sıkıntıların takımları zorladığına değinen Yardımcı, bu şartlar altında kolay olmayan işleri başardıklarını aktardı.

Kadroya olumlu ve ses getirici, kaliteli oyuncular kattıklarını kaydeden Yardımcı, "Daha da katacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın ama Rizeliler bu takıma bir kombine bir forma alarak destek versin. Bu bir sinerjidir. Başka bir beklentimiz yok onlardan. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Onlar da bu şekilde, bu takıma destek versin." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de birçok kulübün zor durumda olduğunu belirten Yardımcı, şöyle devam etti:

"Bu nedenle ayağımızı yorganımıza göre uzatıp hareket ediyoruz. Transfer yapacağız elbette ve yapıyoruz ama birilerine takımın geleceğini 'peşkeş' çekmek derdimiz yok. Şov yapmak derdimiz yok. Rizespor'u düşünmeliyiz. Sadece bugünü değil, yarınları da düşünmeliyiz. Onun için biraz ince eleyip sık dokuyoruz. Çünkü sıkıntılı işler. Bu kulübün bir lirasının boş yere birilerine gitmesine izin vermeyiz."

Geçmişten gelen yanlış adımlar ve transferlerde harcanan paraların kulüplerin geleceğini zora soktuğunu ifade eden Yardımcı, şunları kaydetti:

"Biz bunu yapmayacağız. Rizespor 2 ya da 3 sene içinde Türkiye'de bu tip durumlardan dolayı oluşacak sıkıntılarda ayakta kalabilecek birkaç kulüpten biri olacaktır. Ona göre hareket ediyoruz, edeceğiz. Akıllı, mantıklı, sağlam şekilde hareket ediyoruz. Borcumuz 10 milyon avro. Süper Lig düzeyinde çok büyük bir rakam değil. Karşılığında takımımızın da bir maliyeti var. İlerleyen yıllarda Çaykur Rizespor'u örnek kulüp olarak gösterecekler. Federasyonda, UEFA'da ya da başka bir yerde tek bir dosyamız yok. Bu anlamda bir tane ödememiz yok. Bu bir anda olmuyor. Geldiğimiz günden bu yana kısa dönemde birçok şeyi yoluna koyduk."

Hasan Kemal Yardımcı, transfer konusunda görüşmelerinin devam ettiği futbolcuların da olduğunu belirtti.

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