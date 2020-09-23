Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, sözleşmenin 3 yıllık olduğu kaydedildi.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR