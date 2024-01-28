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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut: Çok kötü oynadık - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut: Çok kötü oynadık

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, çok kötü oynadıklarını belirterek, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:54 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:54
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        "Çok kötü oynadık"
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, çok kötü oynadıklarını ifade etti.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, çok yoğun bir maç takvimi nedeniyle mücadeleye istedikleri düzeyde hazırlanamadıklarını kaydetti.

        "İyi bir maç kazanmanın takımın üzerinde olmaması gereken mental rahatlığına sahiptik." diyen İlhan Palut, karşılaşmaya ilişkin şu görüşleri paylaştı:

        "Oyuna ortak olduğumuz anlar oldu ama lehimize çeviremedik. Dakika dakika oyuna asılmamız gerekirken dakika dakika oyundan düştük. Rakibin üstünlüğünü kabul ettik. 4-0 gibi bir skoru kabul edilebilir karşılamak zorunda kaldık. Çok kötüydük, üzgünüz. Mental olarak daha dayanıklı olmalıyız. Takımıma bunu aşılamam lazım. İstediğim seviyede olmayan deplasman performansımızın çok daha dibe gittiğini gördüm. Bu makas çok açıldı. Bunu da bir şekilde çözmeliyiz. Fatih Karagümrük iyi oynadı. Maçı her parametresiyle kazanmayı hak ettiler. Onları tebrik ediyorum."

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