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        Almanya'da CDU/CSU ile SPD koalisyon için görüştü

        Almanya'da, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) temsilcileri koalisyon hükümeti için ön görüşmelerde bulundu. Her iki taraf da görüşmelere devam edilmesi konusunda hemfikir oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:16 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:16
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        CDU ile SPD koalisyon için görüştü
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        Almanya'da, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) temsilcileri ön görüşmelerinin ardından hükümeti kurma hedefiyle resmi koalisyon müzakerelerine başlamak için anlaştı.

        CDU/CSU'nun başbakan adayı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Berlin'de Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı Markus Söder, SPD Eş Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Merz, CDU/CSU ve SPD arasında ön görüşmelerin tamamlandığını belirterek ön görüşmelerde koalisyon müzakerelerine temel oluşturacak ortak bir metin oluşturulduğunu ve bir dizi konuda uzlaşma sağlandığını belirtti.

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        Görüşmelerin iyi bir atmosferde gerçekleştiğini aktaran Merz, herkesin, mecliste çoğunluğa sahip yeni bir hükümete ihtiyaç duyulduğu; uluslararası, Avrupa ve ülkede içinde karşı karşıya kalınan zorlukların bilinciyle bu görüşmeleri yaptığını aktardı.

        Merz, göç konusunda anlaşma sağladıklarını ve düzensiz göçü azaltmak istediklerini ifade ederek iltica başvurusunda bulunan kişilerin gelecekte kara sınırlarından da geri çevrilebileceklerini ancak bunun sadece komşu ülkelerle koordinasyon içinde yapılacağını belirtti.

        Merz, hükümete ilk gününden itibaren sınır kontrollerini daha da artıracaklarını aktardı.

        SPD Eş Başkanı Klingbeil de Avrupa'nın ortasında savaş yaşandığına, Almanya'nın büyük zorunluklarla karşı karşıya ve uluslararası ittifakların baskı altında olduğuna işaret ederek SPD'nin ülke için sorumluluk taşıdığını belirtti.

        CDU/CSU ile yapıcı ön görüşmelerde bulunduklarını vurgulayan Klingbeil, "Bu ön görüşme metniyle önemli ilk adımı başardık." dedi.

        Klingbeil, bir göç ülkesi olan Almanya'da 21 milyonun göçmen kökenlinin yaşadığını kaydederek "Genç kuşakta bu oran yüzde 40, neredeyse ülkemizdeki her 2 gençten biri göçmen kökenli." diye konuştu.

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        Yenilenmiş Vatandaşlık Yasası değiştirilmeyecek

        Ülkedeki herkesin ayrımcılık ve ırkçılıktan uzak, onurlu ve fırsat eşitliği içinde yaşayabilmeleri ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri hedefini taşıdıklarını aktaran Klingbeil, Alman vatandaşlığa geçişleri kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yenilenmiş Vatandaşlık Yasası'nın değiştirilmeyeceğini kararlaştırdıklarını kaydetti.

        Hazırlanan ortak metinde, CDU/CSU ve SPD'nin Almanya'nın iç ve dış savunma kabiliyetini güçlendirmeyi hedeflediği belirtilerek Avrupa'da da sorumluluk almak ve Avrupa Birliği'nin (AB) savunma ve rekabet edebilirlik kabiliyetini artırmak istendiği ifade edildi.

        Süreç nasıl devam edecek

        CDU/CSU ve SPD'nin temsilcileri halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan ortak metni partilerinin yönetim kurullarını sunacak ve koalisyon müziklerine başlamayı tavsiye edecek.

        Buradan olumlu cevaplar çıkmasının ardından koalisyon müzikallerine başlanacak.

        Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde, CDU/CSU yüzde 28,5 oy oranıyla birinci çıkmıştı. SPD ise yüzde 20,8 oy oranıyla ikinci sırada yer alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ardından yüzde 16,4 ile üçüncü olmuştu.

        Toplam 630 sandalyeli yeni mecliste CDU/CSU'nun 208, SPD'nin de 120 milletvekili bulunuyor.

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