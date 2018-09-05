Ceara - Corinthians maç önü

Ceara ve Corinthians, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Ceara 20 puanla 19. sırada, Corinthians 30 puanla 8. sırada bulunuyor. Ceara, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Corinthians, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 464 kodlu maçı oynayanlar; Ceara galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Corinthians galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.
Ceara son hafta oynanan Bahia maçında 2-1 yenildi.
Corinthians, Palmeiras karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.
Ceara, evinde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 12 gol yedi.
Corinthians ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Corinthians, 12 gol atarken 13 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ