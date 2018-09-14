Ceara - Vitoria maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A maçında Ceara ile Vitoria, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Ceara 24 puanla 19. sırada, Vitoria 29 puanla 12. sırada bulunuyor. Ceara, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Vitoria, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 513. İddaa'da Ceara kazanır 1.75, berabere biter 2.90, Vitoria kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Ceara son haftadaki Luverdense müsabasında 0-1 yenildi.

Vitoria, Paysandu karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Ceara, 9 gol attı ve 13 gol yedi.

Vitoria, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitoria 9 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ