İspanyol şarkıcı Cecilia Krull, konser vermek için Türkiye'ye geliyor.

'La Casa De Papel' dizisinde seslendirdiği 'My Life Is Going On' ile dünya çapında ilgi gören Krull, 26 Şubat'ta CSO Ada Ankara Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak.