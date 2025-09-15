Habertürk
        Cedi Osman: Başımız dik olmalı - Basketbol Haberleri

        Cedi Osman: Başımız dik olmalı

        A Milli Erkek Basketbol Takımımızın yıldızlarından Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 kaybettikleri maçın ardından, "Başımız dik olmalı" dedi.

        Giriş: 15.09.2025 - 00:15 Güncelleme: 15.09.2025 - 00:15
        "Başımız dik olmalı"
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olan 12 Dev Adam'da Cedi Osman, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "BAŞIMIZ DİK OLMALI"

        Yıldız basketbolcu, "24 yıl sonra böyle bir finalde yer almak... Herkes kazanmak istedi. Türkiye'ye kupayı getirmek istedik ama olmadı. Herkes mutsuz ve çok yoğun duygular yaşıyor. Ancak başımız dik olmalı." dedi.

        Cedi Osman, "Finale kadar namağlup geldik. Finalde de 38 dakika boyunca önde oynadık. Son iki dakikada kaybettik. Tabii ki ilerisi için bu bizi heyecanlandırıyor. Çok güzel bir aile ortamı yarattık. Herkesle gurur duyuyorum. İnşallah buradan daha güçlü bir şekilde geleceğiz. Furkan'a sarıldım çünkü uzun zamandır beraber onuyoruz, neler çektiğimizi biz biliyoruz. İnşallah daha iyi döneceğiz buradan." dedi.

