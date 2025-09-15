Cedi Osman: Başımız dik olmalı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olan 12 Dev Adam'da Cedi Osman, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BAŞIMIZ DİK OLMALI"

Yıldız basketbolcu, "24 yıl sonra böyle bir finalde yer almak... Herkes kazanmak istedi. Türkiye'ye kupayı getirmek istedik ama olmadı. Herkes mutsuz ve çok yoğun duygular yaşıyor. Ancak başımız dik olmalı." dedi.

Cedi Osman, "Finale kadar namağlup geldik. Finalde de 38 dakika boyunca önde oynadık. Son iki dakikada kaybettik. Tabii ki ilerisi için bu bizi heyecanlandırıyor. Çok güzel bir aile ortamı yarattık. Herkesle gurur duyuyorum. İnşallah buradan daha güçlü bir şekilde geleceğiz. Furkan'a sarıldım çünkü uzun zamandır beraber onuyoruz, neler çektiğimizi biz biliyoruz. İnşallah daha iyi döneceğiz buradan." dedi.