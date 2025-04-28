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        Çekimleri tamamlandı

        'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminin çekimleri tamamlandı. Filmin ilk teaser afişi görücüye çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:55
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        Bir dönemin fenomen televizyon dizisi Sihirli Annem, yıllar sonra yeniden hayranlarıyla beyaz perdede buluşmaya hazırlanıyor. Dizide yer alan orijinal oyuncu kadrosuyla vizyona girecek olan “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminin çekimleri tamamlandı.

        Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu Poll Films imzalı filmin ilk teaser afişi yayınlandı. Periler ve fanilerin dünyasında geçen yepyeni bir macerayı konu alan filmin vizyon tarihi için ise geri sayım başladı. 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz', gösterime 30 Mayıs’ta girecek.

        Filmin oyuncu kadrosunda; İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner yer alıyor.

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