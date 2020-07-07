Muğla’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çekya'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Çekya'da Karlovy Vary şehri Pernink bölgesinde iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Çekya medyası, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kazanın ardından olay yerine iki helikopter ve ambulans ekibi sevk edildi. Karlovy Vary itfaiyesi sözcüsü, meydana gelen kazaya 11 itfaiye ekibinin müdahale ettiğini belirtti.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.