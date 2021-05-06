"BANA MUCİZE GİBİ GELİYOR"

54 yaşındaki sanatçı, önceki gün stüdyoda çekildiği bu görüntüsünü yayınladı. Hastalığı atlattıktan sonraki süreçle ilgili konuşan Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 sonrası ilk kez stüdyodayım ve çok uzun bir zaman gayret etsem de sesim çıkmadı. Hala da tam çıkıyor sayılmaz. Ama bu halim bile bana mucize gibi geliyor. Sesimizi kabiliyetimizi, bugünü ve bu anı bize veren Yüce Rab'bimize hamd olsun.