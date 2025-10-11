Habertürk
        Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu açıklaması - Magazin haberleri

        Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu açıklaması

        Celil Nalçakan, Ahu Yağtu ile hakkında çıkan aşk dedikodularına; "Ahu benim çok eski, çok yakın arkadaşım" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 09:10 Güncelleme: 11.10.2025 - 09:12
        "Sevgilim değil arkadaşım"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Celil Nalçakan, geçtiğimiz gün Arnavutköy’de görüntülendi.

        Bir mekân açılışına katılan oyuncu, Ahu Yağtu ile hakkında çıkan aşk dedikodularına; "Ahu benim çok eski, çok yakın arkadaşım" yanıtını verdi. Oyuncu; "Aşka küstünüz mü?" sorusunu ise; "Ne aşka küsecek kadar yaşlıyım, ne de aşık olacak kadar genç" şeklinde cevapladı.

        #Ahu Yağtu
        #celil nalçakan
