Celtic - Glasgow Rangers maçı rakamları

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Celtic, 02 Eylül 2018 Pazar günü Glasgow Rangers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:00. Celtic 6 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Glasgow Rangers 5 puanda ve 4. sırada. Celtic son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Glasgow Rangers, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 594 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Celtic kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Glasgow Rangers sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Celtic önceki hafta Aberdeen mücadelesinde 0-1 yenildi.

Glasgow Rangers ise Hibernian maçında 5-5 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Celtic, 4 gol attı ve 1 gol yedi.

Glasgow Rangers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Glasgow Rangers, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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