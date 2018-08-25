Celtic - Hamilton maç önü

İskoçya Premiership maçında Celtic ile Hamilton, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Celtic 3 puanla 6. sırada, Hamilton 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Celtic son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Hamilton son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 559 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Celtic kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.00, Hamilton sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Celtic son hafta oynanan Hamilton maçında 1-2 kazandı.

Hamilton, Kilmarnock karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Celtic, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Hamilton, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hamilton 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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