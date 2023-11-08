ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene Pazartesi günü, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı, Filistin asıllı mevkidaşı Rashida Tlaib hakkında kınama kararı aldırmak için tekrar harekete geçtiğini açıklamıştı.

Tlaib, 3 Kasım'da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, Biden ve ekibinin İsrail'e destek verdiği açıklamaları ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların görüntülerini de ekleyerek, "Joe Biden Filistin halkına yönelik soykırımı destekledi. Amerikan halkı bunu unutmayacak. Biden, ya şimdi ateşkesi destekle ya da 2024'te bize güvenme" yazılı ifadelere yer vermişti.

Karara yönelik konuşan Cumhuriyetçi Temsilci Rich McCormick, 3 dönemdir görev yapan Tlaib'in antisemitik söylemleri desteklediğini iddia ederek "En büyük müttefikimiz İsrail ve 7 Ekim saldırısı hakkında inanılmaz yalanlar uydurdu" dedi. Karar, Meclis'ten atılmanın 'ilk aşaması' olarak da biliniyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılan oylamada 234 'evet', 188 'hayır' kararı ile Tlaib'e kınama kararı alındı. Karara Tlaib'in partisi Demokrat Parti'den de 22 'evet' kararı çıktı.

TLAIB'DEN AÇIKLAMA

Tlaib karar öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de ölü sayısı 10 bini geçerken çalışma arkadaşlarımın hayat kurtarmaktan çok beni susturmaya odaklanması çok üzücü. Birçoğu bana Filistinlilerin hayatlarının kendileri için önemli olmadığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

Kendisinin diğer Temsilciler Meclisi üyelerinin söylem ve eylemlerine polislik yapmaya kalkmadığını kaydeden Tlaib, mevkidaşlarının Kongre'deki tek Filistinli Amerikalının düşünce ve bakış açısını kabullenmek yerine, apaçık yalanlarla dolu önergelerle duruşunu çarpıtmaya başvurduklarını aktardı.

Tlaib, Hamas ve İsrail tarafından sivillerin hedef alınmasını ve öldürülmesini "defalarca kınadığını, İsrailli ve Filistinlilerin yasını tuttuğunu" vurguladı.

Rashida Tlaib, İsrailliler ile Filistinliler arasında barış içinde bir arada yaşamayı merkeze alan ve hiç kimsenin veya hiçbir çocuğun acı çekmemesini veya şiddet korkusuyla yaşamamasını sağlayan "adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam edeceğini" ifade etti.

* Haberin görseli Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.