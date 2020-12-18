Cem Adrian'dan 'Duydum Ki Unutmuşsun'

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Şarkıcı Cem Adrian’ın geçtiğimiz ay başında yayınladığı ve Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserlerini yeniden düzenleyip yorumladığı albümü “Solmayan Şarkılar”ın ilk video klibi, sözleri Orhan Seyfi Orhon, bestesi ise Yusuf Nalkesen’e ait olan “Veda Busesi”ne çekilmişti.

Adrian, bu arşivlik albümün ikinci video klibini ise sözleri Hüseyin Turgut Yarkent’e, bestesi ise Selahattin Altınbaş’a ait olan “Duydum Ki Unutmuşsun” şarkısına Mustafa Özen yönetmenliğinde çekti.

Cem Adrian’ın Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz 10 eserine yeniden hayat verdiği “Solmayan Şarkılar” albümü çok yakında müzik marketlerdeki yerini alacak.