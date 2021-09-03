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Haberler Müzik Cem Belevi'den yeni şarkı - Magazin haberleri
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Cem Belevi'den yeni şarkı

Sanatçı Cem Belevi, sözü ve müziğinde kendi imzasını taşıyan "Melekti Sanki" adını verdiği şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor

Cem Belevi'den yeni şarkı - Magazin haberleri
Cem'den yeni şarkı
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HABERTURK.COM

Bugüne kadar çıkardığı "Bilmez", "Leyla & Mecnun", "Alışamıyorum", "Günaydın Sevgilim" ve "Bundan Sonra" şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde yer edinen Cem Belevi, sözü ve müziği kendisine düzenlemesi Osman Taşdaş'a ait olan "Melekti Sanki" ile müzik listelerine iddialı giriş yapacak.

Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde ailesinin yaşadığı şehir Urla'da "Melekti Sanki" şarkısına çekilen klipte Cem Belevi'ye Ukraynalı model Daria Shumilova eşlik etti.

Belevi, "Melekti Sanki"yi tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.

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