Cem'den yeni şarkı 0:00 / 0:00

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Bugüne kadar çıkardığı "Bilmez", "Leyla & Mecnun", "Alışamıyorum", "Günaydın Sevgilim" ve "Bundan Sonra" şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde yer edinen Cem Belevi, sözü ve müziği kendisine düzenlemesi Osman Taşdaş'a ait olan "Melekti Sanki" ile müzik listelerine iddialı giriş yapacak.



Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde ailesinin yaşadığı şehir Urla'da "Melekti Sanki" şarkısına çekilen klipte Cem Belevi'ye Ukraynalı model Daria Shumilova eşlik etti.

Belevi, "Melekti Sanki"yi tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.