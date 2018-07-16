Cem Belevi, Zehra Yılmaz ile tatilde

Cem Belevi önceki, gün oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz ile Gündoğan'daki bir otelin iskelesinde görüntülendi. İkili, gün boyu suyun tadını çıkartırken Belevi, sevgilisinin elini bir an bile bırakmadı ve onu öpücüklere boğdu