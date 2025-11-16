Cem Davran: Bilenler bilmeyenlere anlatır

1998 - 2001 arasında ekrana gelen 'Ruhsar' adlı dizide, başrollerini Hande Ataizi ile paylaşan Cem Davran, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Hande Ataizi ve Cem Davran

O dönem dizideki rol arkadaşları Göksel Kortay, Mihrace Yekenkülüğ ve Ebru Karanfilci ile çektirdiği fotoğrafı; "Seviyorsunuz pazar nostaljisini. Bilenler bilmeyenlere anlatır, muhabbet olur işte, keyifle, güzellikle" notuyla yayımladı.

Göksel Kortay, Mihrace Yekenkülüğ, Cem Davran ve Ebru Karanfilci

Dizide; Cem Davran, 'Mazhar', Göksel Kortay 'Menkıbe', Mihrace Yekenkülüğ 'Firdevs', Ebru Karanfilci ise 'Reyhan' karakterine hayat vermişti.