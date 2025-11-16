Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Davran: Bilenler bilmeyenlere anlatır

        Cem Davran: Bilenler bilmeyenlere anlatır

        Cem Davran, yıllar önce ekrana gelen, başrollerini Hande Ataizi ile paylaştığı 'Ruhsar' dizisinin setinde rol arkadaşları; Göksel Kortay, Mihrace Yekenkülüğ ve Ebru Karanfilci ile çektirdiği fotoğrafı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 16:47 Güncelleme: 16.11.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bilenler bilmeyenlere anlatır"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1998 - 2001 arasında ekrana gelen 'Ruhsar' adlı dizide, başrollerini Hande Ataizi ile paylaşan Cem Davran, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.

        Hande Ataizi ve Cem Davran
        Hande Ataizi ve Cem Davran

        O dönem dizideki rol arkadaşları Göksel Kortay, Mihrace Yekenkülüğ ve Ebru Karanfilci ile çektirdiği fotoğrafı; "Seviyorsunuz pazar nostaljisini. Bilenler bilmeyenlere anlatır, muhabbet olur işte, keyifle, güzellikle" notuyla yayımladı.

        Göksel Kortay, Mihrace Yekenkülüğ, Cem Davran ve Ebru Karanfilci
        Göksel Kortay, Mihrace Yekenkülüğ, Cem Davran ve Ebru Karanfilci

        Dizide; Cem Davran, 'Mazhar', Göksel Kortay 'Menkıbe', Mihrace Yekenkülüğ 'Firdevs', Ebru Karanfilci ise 'Reyhan' karakterine hayat vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cem Davran
        #ruhsar
        #hande ataizi
        #Göksel Kortay
        #Mihrace Yekenkülüğ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü